به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی عبداللهی، شاعر و پژوهشگر و دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی شعر "سرباز روح‌الله"، گفت: در لبیک به ندای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر بعثت هنرمندان و اهالی فرهنگ و ادب و همزمان با هفتمین سالگرد عروج ملکوتی سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، با هدف تکریم و تبیین مکتب سلیمانی عزیز و روایتِ حماسه‌های جبهه پرافتخار مقاومت، فراخوانِ آثارِ شاعرانِ متعهد و انقلابی اعلام شد.

وی ادامه داد: این کنگره به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی آستان مقدس امام خمینی (س) و با مشارکتِ سازمان‌ها و نهاد‌های انقلابی و دانشگاه‌های کشور، برای نخستین‌بار در سطحی بین‌المللی برگزار می‌شود تا عرصه‌ای برای تجلیِ پیوندِ میانِ اندیشه و هنر باشد.

این کنگره بر آن است تا با رویکردی خلاقانه به مسائل روز جهان اسلام، فریادِ شاعرانه‌ی جبهه مقاومت را به گوش جهانیان برساند و بعثت اهالی فرهنگ و ادب را تبیین کند.

محور‌های موضوعی کنگره:

• تداوم راه پرافتخار شهدای جبهه مقاومت

• شمارش معکوس تا زوال صهیون

• پرچمداران میدان، قلب تپنده ایران

• امت مبعوث، علمداران جبهه مقاومت

• حاج قاسم سلیمانی، شاگرد مکتب خمینی کبیر

• شجره طیبه میناب، جنایت مدعیان حقوق بشر

• شعر بین‌الملل مقاومت اسلامی

بخش ویژه:

• «وعده صادق»، حماسه جانفدایان ایران

• روحیه ایستادگی و استکبار ستیزی امامین انقلاب اسلامی

• تبیین جایگاه متعالی زن در جبهه مقاومت

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه کنگره: اول آذرماه ۱۴۰۵

ارسال آثار در فضای مجازی از طریق شماره تماس ۰۹۹۰۲۰۹۵۰۴۶ در پیامرسان‌های ایتا، بله و تلگرام

جوایز کنگره:

جوایز نفرات اول: ۲۰۰ میلیون تومان جوایز نفرات دوم: ۱۵۰ میلیون تومان

جوایز نفرات سوم: ۱۰۰ میلیون تومان جوایز آثار شایسته تقدیر: ۵۰ میلیون تومان

قالب‌ها:

• شعر کلاسیک

• شعر نیمایی و سپید

• شعر کودک و نوجوان

• ترانه

آثار منتخب پس از گزینش توسط هیئت محترم داوران، در کتابی با نام «سرباز روح‌الله» منتشر خواهد شد. اختتامیه کنگره، دی ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.