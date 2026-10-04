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کنگره بینالمللی شعر «سرباز روحالله»، که همزمان با هفتمین سالگرد شهادت شهید سردار قاسم سلیمانی برگزار میشود، فراخوان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی عبداللهی، شاعر و پژوهشگر و دبیر اجرایی کنگره بینالمللی شعر "سرباز روحالله"، گفت: در لبیک به ندای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر بعثت هنرمندان و اهالی فرهنگ و ادب و همزمان با هفتمین سالگرد عروج ملکوتی سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، با هدف تکریم و تبیین مکتب سلیمانی عزیز و روایتِ حماسههای جبهه پرافتخار مقاومت، فراخوانِ آثارِ شاعرانِ متعهد و انقلابی اعلام شد.
وی ادامه داد: این کنگره به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی آستان مقدس امام خمینی (س) و با مشارکتِ سازمانها و نهادهای انقلابی و دانشگاههای کشور، برای نخستینبار در سطحی بینالمللی برگزار میشود تا عرصهای برای تجلیِ پیوندِ میانِ اندیشه و هنر باشد.
این کنگره بر آن است تا با رویکردی خلاقانه به مسائل روز جهان اسلام، فریادِ شاعرانهی جبهه مقاومت را به گوش جهانیان برساند و بعثت اهالی فرهنگ و ادب را تبیین کند.
محورهای موضوعی کنگره:
• تداوم راه پرافتخار شهدای جبهه مقاومت
• شمارش معکوس تا زوال صهیون
• پرچمداران میدان، قلب تپنده ایران
• امت مبعوث، علمداران جبهه مقاومت
• حاج قاسم سلیمانی، شاگرد مکتب خمینی کبیر
• شجره طیبه میناب، جنایت مدعیان حقوق بشر
• شعر بینالملل مقاومت اسلامی
بخش ویژه:
• «وعده صادق»، حماسه جانفدایان ایران
• روحیه ایستادگی و استکبار ستیزی امامین انقلاب اسلامی
• تبیین جایگاه متعالی زن در جبهه مقاومت
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه کنگره: اول آذرماه ۱۴۰۵
ارسال آثار در فضای مجازی از طریق شماره تماس ۰۹۹۰۲۰۹۵۰۴۶ در پیامرسانهای ایتا، بله و تلگرام
جوایز کنگره:
جوایز نفرات اول: ۲۰۰ میلیون تومان جوایز نفرات دوم: ۱۵۰ میلیون تومان
جوایز نفرات سوم: ۱۰۰ میلیون تومان جوایز آثار شایسته تقدیر: ۵۰ میلیون تومان
قالبها:
• شعر کلاسیک
• شعر نیمایی و سپید
• شعر کودک و نوجوان
• ترانه
آثار منتخب پس از گزینش توسط هیئت محترم داوران، در کتابی با نام «سرباز روحالله» منتشر خواهد شد. اختتامیه کنگره، دی ماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.