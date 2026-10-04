به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این را حیدر آسیابی در جریان تخریب زندان رجایی‌شهر کرج اعلام کرد.

آقای آسیابی گفت: کاربری زندان رجایی‌شهر به کاربری‌های تجاری، مسکونی، آموزشی و اداری باید تبدیل شود. تخریب زندان رجایی‌شهر پس از آن انجام می‌شود که در حدود ۳ سال گذشته، قوه قضائیه بر تغییر کاربری آن تاکید کرده بود.

به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، مطالعات برای جا‌به‌جایی بعضی زندان‌ها انجام شده و برای بعضی دیگر، زمین جایگزین پیش‌بینی شده، "اما هنوز اعتبار لازم برای انتقال آنها وجود ندارد. "

تخریب و جا‌به‌جایی زندان‌هایی که در محدوده شهر هستند، از سال ۱۳۸۰ "قانون" شده بود.

سال‌ها بعد در قانون برنامه ششم توسعه هم سازوکار جابه‌جایی و تغییر کاربری زندان‌ها درون شهر‌ها به تصویب مجلس رسید.

امروز به گفته حیدر آسیابی، حدود ۵۰ هکتار از زمین زندان رجایی‌شهر با تخریب دیوار‌های خارجی آزادسازی شد و قرار است در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین گفت که حدود ۱۷ هکتار از زمین زندان، سهم سازمان زندان‌هاست و تا ۲ هفته آینده در مزایده‌ای واگذاری خواهد شد.

او گفت: پوسته داخلی زندان حدود ۹ هکتار است و در قالب طرح استانداری، سهم سازمان زندان‌ها و سهم دولت تفکیک خواهد شد تا برای سرمایه‌گذاری و توسعه شهری و تجاری واگذار شود.