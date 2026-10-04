به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، توحید منافی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه گفت: برداشت آلو از باغات بر اساس زودرس و یا دیررس بودن محصول شروع شده و تا اواخر مهر ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۲۵۰۰ هکتار باغ آلو در ارومیه وجود دارد که امسال بیش از ۲۸ هزار تن آلو از باغات شهرستان برداشت و روانه بازار گردید.

ارومیه با تولید بیشترین میزان محصول آلو، قطب تولید این محصول در استان است.

منافی در ادامه افزود: ارقام عمده کشت شده در شهرستان ارومیه شامل بخارا، شابلون، سانتارزا، خاکی و قطره طلا است که متوسط عملکرد در هکتار باغ آلو به ۱۲ تن می‌رسد که علاوه بر تامین نیاز داخل کشور به کشور‌های همجوار صادر می‌گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه افزود: از حساس‌ترین مراحل تولید این محصول تشخیص زمان مناسب برداشت می‌باشد که تاثیر مستقیم بر کیفیت، طعم و ماندگاری میوه دارد.

یک رقم جدید آلو به نام آنجلینا که جزو ارقام دیررس است از لحاظ اقتصادی برای باغداران حائز اهمیت است؛ در باغات ارومیه کشت شده که بعد از برداشت محصولات باغی رسیده و روانه بازار می‌شود. این رقم به مدت ۸ ماه در سردخانه ماندگاری دارد و به دلیل رنگ بنفش دارای آنتوسیانین است.

این محصول بصورت تازه خوری و فرآوری شده از جمله میوه خشک و لواشک و ترشک و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.