به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آر تی، مدیر عامل شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد: کشور‌های اروپایی در آستانه فصل زمستان، پایین‌ترین سطوح تاریخی ذخایر گاز را ثبت می‌کنند. ملر گفت: ذخایر گاز اروپا همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و توضیح داد: میزان پر بودن مخازن ذخیره گاز اروپا کمتر از ۷۲ درصد است که در مقایسه با سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب کاهش دارد. این در حالی است که کشور‌های اروپایی پس از توقف عرضه روسیه و اختلال در ارسال محموله‌ها از خاورمیانه قادر به افزایش ذخایر خود نیستند.