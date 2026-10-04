رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان قم از دستور ویژه برای مهروموم نانوایی‌ها، رستوران‌ها و کافه‌های فاقد پروانه کسب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا حدادپور در پنجمین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار گفت: در راستای ساماندهی فعالیت‌های صنفی، مقرر شد پلیس اماکن و اتاق اصناف با شناسایی دقیق، از فعالیت نانوایی‌ها، رستوران‌ها و کافه‌های فاقد مجوز کسب جلوگیری کرده و نسبت به مهروموم این واحدها اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار تصریح کرد: عملیاتی‌سازی مصوبات ستاد تنظیم بازار استان، محور اصلی فعالیت‌های این قرارگاه است و نظارت بر پروانه کسب واحدهای صنفی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی به صورت جدی پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان قم از شهروندان خواست ضمن خودداری از خرید از واحدهای بدون مجوز، تخلفات را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

رضا حدادپور، افزود: واحدهای بدون پروانه تا زمان اخذ مجوز قانونی اجازه فعالیت نخواهند داشت.

وی در پایان با ارائه آماری از عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری، خاطرنشان کرد: در این مدت ۸ هزار و ۷۵۴ فقره پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا تشکیل و رسیدگی شده است که بیشترین حجم این پرونده‌ها مربوط به بخش کالا و خدمات بوده است.





