شیراز اکسپو با محوریت توسعه تجارت، جذب سرمایه و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی فارس برگزار می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اهمیت برگزاری اکسپو ۱۴۰۵ ، این رویداد را فرصتی برای تقویت ارتباطات اقتصادی استان با بازار‌های هدف دانست و بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت این نمایشگاه برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری اکسپو نباید صرفاً به برپایی غرفه و معرفی محصولات محدود شود، اظهار کرد: آنچه در نهایت اهمیت دارد، نتیجه‌ای است که از ارتباط میان فعالان اقتصادی فارس و طرف‌های تجاری داخلی و خارجی به دست می‌آید و این رویداد باید بتواند مسیر شکل‌گیری همکاری‌های جدید اقتصادی را هموار کند.

گودرزی، توسعه بازار‌های صادراتی را یکی از محور‌های مهم شیراز اکسپو عنوان کرد و افزود: تولیدکننده زمانی می‌تواند به توسعه فعالیت خود ادامه دهد که برای محصول خود بازار پایدار داشته باشد و برگزاری چنین رویدادی می‌تواند فرصتی برای معرفی مستقیم توانمندی‌های واحد‌های تولیدی استان به خریداران و تجار کشور‌های هدف باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین بر اهمیت حضور هیئت‌های تجاری خارجی در این رویداد تأکید کرد و گفت: ارتباط با هیئت‌های اقتصادی و تجاری، زمانی ارزشمند خواهد بود که از مرحله بازدید عبور کرده و به مذاکره، شناخت نیاز‌های بازار، توافق‌های تجاری و در نهایت قرارداد‌های اقتصادی منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع فارس در بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه داد: استان تنها دارای ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی نیست و مجموعه‌ای از توانمندی‌ها در حوزه معدن، انرژی، گردشگری، صنایع‌دستی، فناوری و خدمات نیز وجود دارد که می‌تواند در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عرضه شود.

به گفته گودرزی، یکی از کارکرد‌های مهم شیراز اکسپو باید ایجاد تصویری واقعی و قابل اتکا از ظرفیت‌های اقتصادی فارس باشد؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی پس از آشنایی با توانمندی‌های استان بتواند مسیر ورود به یک همکاری اقتصادی مشخص را دنبال کند.

در کنار موضوع صادرات، سرمایه‌گذاری نیز جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های شیراز اکسپو ۱۴۰۵ دارد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری استان برای معرفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این رویداد پیش‌بینی شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند بخشی از پروژه‌ها و زمینه‌های اقتصادی مورد نیاز فارس برای ورود سرمایه جدید را به فعالان اقتصادی معرفی کند.

گودرزی در همین زمینه بر ضرورت معرفی شفاف فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تأکید کرده و معتقد است ارائه ظرفیت‌ها باید به شکلی باشد که سرمایه‌گذار بتواند درک روشنی از پروژه، زمینه فعالیت، بازار و امکان مشارکت اقتصادی داشته باشد.

از سوی دیگر، برگزاری نشست‌های تخصصی و مذاکرات تجاری در حاشیه نمایشگاه نیز قرار است بخش مهمی از برنامه شیراز اکسپو باشد؛ نشست‌هایی که می‌تواند فرصت گفت‌وگوی مستقیم میان مدیران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین بر اهمیت کیفیت میزبانی از هیئت‌های تجاری و اقتصادی تأکید دارد؛ چراکه حضور فعالان خارجی در شیراز تنها یک حضور نمایشگاهی نیست و می‌تواند فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان، ایجاد اعتماد و شکل‌گیری ارتباطات بلندمدت اقتصادی باشد.

شیراز اکسپو ۱۴۰۵ از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار خواهد شد و قرار است در طول برگزاری، ظرفیت‌های اقتصادی استان را در برابر فعالان اقتصادی داخلی و هیئت‌های تجاری خارجی به نمایش بگذارد.