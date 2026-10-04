به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست معاونت توسعه ورزشی اداره کل تربیت بدنی هرمزگان گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۱۶ تیم از شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، زرآباد، کنارک و چابهار از استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان برگزار شد.

سعید مظفری افزود: این رقابت‌ها ۴۵ روز و در چهار گروه با ۳۲ دیدار برگزار شد.

در دیدار نهایی این رقابت‌ها، تیم کمبل چابهار مقابل پویا پیوشک قرار گرفت و پس از تساوی در وقت قانونی، در ضربات پنالتی موفق شد حریف خود را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

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در پایان این رقابت‌ها، رستم سهرابی از تیم کمبل چابهار به عنوان بهترین بازیکن مسابقات انتخاب شد.

همچنین عثمان کارگری از تیم موزکاران زرآباد عنوان آقای گل این دوره از مسابقات را به دست آورد و الیاس غلامی از تیم کمبل چابهار نیز به عنوان بهترین دروازه‌بان مسابقات معرفی شد.

تیم کمبل چابهار با برتری در ضربات پنالتی برابر پویا پیوشک، عنوان قهرمانی «پیوشک کاپ» را به دست آورد و جام قهرمانی را بالای سر برد.