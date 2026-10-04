همزمان با هفته نیروی انتظامی، آیت‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با حضور در ستاد فرماندهی مرزبانی استان، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های سردار کیاست سپهری، فرمانده مرزبانی استان و مجموعه کارکنان خدوم و مرزبانان استان تقدیر و تشکر کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در این آیین، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری نیز حضور داشتند. در این دیدار، بر نقش ارزشمند مرزبانان در حراست از مرزهای استان، تأمین امنیت و آرامش و صیانت از کیان ایران اسلامی و ضرورت تداوم این مجاهدت‌های خالصانه تأکید شد.