نخستین نظام آموزشی سطح‌بندی‌شده مراقبین خانگی سالمندان در ایران، با هدف استانداردسازی آموزش مراقبان و ارتقای کیفیت خدمات مراقبت در منزل، در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمند رونمایی شد.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما،نخستین نظام آموزشی در پی اجرای پروژه «تدوین نظام تربیت مراقبین خانگی سالمندان در ایران» طراحی و عملیاتی شده و آموزش مراقبان خانگی سالمندان را در دو سطح پایه و تکمیلی ساماندهی می‌کند.

این پروژه در مرکز تحقیقات سلامت روان سالمندی دانشگاه علوم پزشکی ایران و به سفارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان، با حمایت صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) و سازمان بین‌المللی HelpAge International و با مشارکت جمعی از متخصصان رشته‌های مرتبط با مراقبت سالمندی از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اجرا شده است.

جایگزینی دوره «سالمندیاری» با نظام آموزشی جدید

بر اساس نتایج این پروژه و با بهره‌گیری از تجارب جهانی، نظام بومی تربیت مراقبین خانگی سالمندان تدوین شد و اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با همکاری دبیرخانه شورای ملی سالمندان و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دوره پیشین «سالمندیاری» را مورد بازنگری قرار داد.

در این فرایند که با بیش از یک هزار نفر-ساعت کار تخصصی انجام شد، دوره قبلی با دو سطح پایه و تکمیلی «مراقب خانگی سالمندان ایرانی» جایگزین شد تا آموزش و مهارت‌های مورد نیاز مراقبان متناسب با نیاز‌های سالمندان و شرایط کشور ارائه شود.

رونمایی با حضور مسئولان حوزه سالمندی

این نظام آموزشی در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمند با حضور سیدضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور؛ سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و دبیر شورای ملی سالمندان؛ فاطمه منصوری، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور؛ دکتر سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت و دکتر زینب نصیری، مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی رونمایی شد.

پیگیری برای الزام آموزش مراقبین خانگی

در ادامه اجرای این برنامه، دبیرخانه شورای ملی سالمندان پیگیر اصلاح فرایند اعطای مجوز به شرکت‌های خصوصی اعزام‌کننده مراقب به منازل سالمندان در سازمان بهزیستی است تا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی جدید به عنوان یکی از الزامات استخدام و اعزام مراقبین خانگی در نظر گرفته شود.

اجرای این نظام آموزشی، گامی در جهت ساماندهی آموزش مراقبین، استانداردسازی خدمات و ارتقای کیفیت مراقبت خانگی از سالمندان در کشور به شمار می‌رود.