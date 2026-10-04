به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،این مسابقات به مناسبت بزرگداشت سیما لیموچی، بانوی پیشکسوت این رشته، روز‌های ۹ و ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی شهید عضدی تهران برگزار شد و ۱۶۶ ورزشکار باسابقه از سراسر کشور در پنج رده سنی به رقابت پرداختند.

در پایان، کبری دوغائی مقدم نماینده خراسان رضوی در رده سنی ۶۵ تا ۶۹ سال مقام دوم و مدال نقره و فاطمه طهماسبی در رده سنی ۶۰ تا ۶۴ سال مقام سوم مشترک و مدال برنز را کسب کردند.