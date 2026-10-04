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شهردار منطقه ۱۸ از رفع تصرف و بازگرداندن بیش از یک هزار مترمربع از اراضی زراعی محدوده یافتآباد به کاربری اولیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی با تأکید بر تداوم برخورد جدی مدیریت شهری با پدیده زمینخواری و تغییر کاربریهای غیرمجاز، اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ اراضی زراعی، بیش از یک هزار مترمربع از اراضی کشاورزی واقع در خیابان اطلسی محدوده یافتآباد که در سنوات گذشته بهصورت غیرقانونی تصرف و تغییر کاربری داده شده بود، با همکاری مدیریت شهری و دستگاه قضایی به وضعیت اولیه بازگردانده شد.
وی افزود: این اقدام پس از اخذ حکم قضایی و انجام هماهنگیهای لازم با عوامل انتظامی صورت گرفت و طی آن، آثار تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز از این اراضی برچیده شد.
شهردار منطقه ۱۸ با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق شهروندان، حفظ محیط زیست و جلوگیری از دستاندازی به اراضی زراعی از اولویتهای مدیریت شهری است، گفت: در برخورد با تخلفات مرتبط با زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز، هیچ مماشاتی با افراد سودجو نخواهد شد و پرونده تخلفات پس از تکمیل مستندات، برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارجاع میشود.
محمدی همچنین از رصد مستمر اراضی واقع در حریم منطقه خبر داد و تصریح کرد: با توجه به زراعی بودن بخش قابل توجهی از این اراضی، مدیریت شهری اجازه ایجاد حصار، فنس، بنا و هرگونه مستحدثات غیرمجاز را نخواهد داد و با موارد تخلف، مطابق قانون برخورد خواهد شد.