



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روح الله خوشبخت معاون شهردار شیراز گفت: به منظور جلوگیری از ورود سیلاب به خیابان‌های شیراز، پاکسازی و لایروبی رودخانه‌های خرم رود و چنار راهدار در دستور کار شهرداری قرار گرفته است .

وی با اشاره به این که دویست دستگاه ماشین الات و تجهیزات کار پاکسازی و لایروبی را انجام می‌دهند، افزود : سه نقطه از شهر شیراز شامل منطقه سعدی، دروازه قرآن و منطقه شمال غرب که سال‌های قبل سیلاب از این مناطق وارد شهر می‌شدند نیز ساماندهی شدند .

خوشبخت گفت : کار پاکسازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در شهر شیراز تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت .

به گفته کارشناسان سازمان هواشناسی فارس، اواخر مهر و اوایل آبان ماه شروع بارندگی‌ها در استان خواهد بود .