شانزدهمین مرحله کمک‌های مردمی از سراسر کشور در بندرعباس گردآوری و به مناطق عملیاتی نبرد هرمز، ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عبدالله صادقی مسئول قرارگاه جمع آوری کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنوب گفت: این کمک‌ها در دو بخش انفرادی و جمعی، نیاز سنجی و تامین شده و بزودی به دست رزمندگان مستقر در هرمزگان، به ویژه در نوار ساحلی و مرزی و جزیره‌ها می‌رسد.

علی اکبر اسدی از فعالان قرارگاه جمع آوری کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنوب هم گفت: با همیاری مردم میدان دار در تجمع‌های شبانه، تعدادی سرویس بهداشتی پیش ساخته نیز، تهیه شده و بزودی به مناطق عملیاتی هرمزگان، ارسال می‌شود.

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صندوق‌های جمع آوری کمک برای رزمندگان در تجمع‌های شبانه در سراسر کشور پیش بینی شده و علاقمندان می‌توانند از این طریق به رزمندگان مستقر در نوار ساحلی و مرزی کمک کنند.

ارزش شانزده مرحله کمک‌های مردمی جمع آوری شده بیش از سه میلیارد تومان است.