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زنگ همدلی در هزار و ۹۴۱ مدرسه استان اصفهان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قائممقام کمیته امداد استان اصفهان در این آیین که به میزبانی مدرسه ابتدایی دخترانه حاج حسین اسدی برگزار شد، گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی و در جشن عاطفهها، زنگ این پویش با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در هزار و ۹۴۱ مدرسه استان به صدا درآمد.
نبیالله الهدادی افزود:هدف اصلی این پویش، نهادینه کردن فرهنگ نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشآموزان و نسل آینده است و در کنار آن تلاش میشود نیازهای تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت نیز تأمین شود.
الهدادی با اشاره به مشارکت مردم استان در پویش امسال گفت: از ابتدای شهریور تاکنون خیران و مردم نیکوکار اصفهان بیش از ۲۶ میلیارد تومان به شکل نقدی و غیرنقدی و در قالب کمکهای تحصیلی و اهدای لوازمالتحریر به دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت کمک کردهاند.
وی ادامه داد: این میزان مشارکت، زمینه حمایت بیش از ۵۰ هزار دانشآموز و دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد را برای آغاز سال تحصیلی فراهم کرده و نشاندهنده همراهی مردم استان با دانشآموزانی است که خانوادههای آنها با محدودیتهای اقتصادی مواجه هستند.
قائممقام کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به ضرورت حفظ کرامت دانشآموزان نیازمند گفت: استفاده از ظرفیت تشکلهای دانشآموزی، مشارکت خیران و همراهی دستگاههای آموزشی میتواند روند حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار را تقویت کند و اجازه ندهد مشکلات اقتصادی مانعی بر سر مسیر تحصیل آنها باشد.
الهدادی همچنین با اشاره به عملکرد سال گذشته جشن عاطفهها گفت: در سال گذشته ۴۴ هزار و ۷۷۵ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد و علاوه بر آن، ۱۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای حمایت از دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش اختصاص یافت.
وی افزود: استمرار چنین حمایتهایی میتواند بخشی از دغدغه خانوادههای تحت حمایت را در آغاز سال تحصیلی کاهش دهد و زمینه حضور دانشآموزان در مدرسه را با شرایط مناسبتری فراهم کند.
قائممقام کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به همکاری میان کمیته امداد و آموزش و پرورش گفت: برگزاری زنگ عاطفهها در مدارس، ظرفیت مناسبی برای پیوند فعالیتهای آموزشی با مسئولیت اجتماعی است و دانشآموزان میتوانند از همین دوران با مفاهیم احسان، نوعدوستی و کمک به دیگران آشنا شوند.
الهدادی از مردم نیکوکار استان خواست در پویش جشن عاطفهها نیز مشارکت کنند و گفت:. مردم میتوانند با ارسال عدد ۸ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، مراجعه به سامانه Ekram.emdad.ir، شمارهگیری کد #۱۰۳۱۸۸۷۷*، واریز کمک به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ یا از طریق برنامه «صدقه من» در این پویش مشارکت کنند.