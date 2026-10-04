به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قائم‌مقام کمیته امداد استان اصفهان در این آیین که به میزبانی مدرسه ابتدایی دخترانه حاج حسین اسدی برگزار شد، گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی و در جشن عاطفه‌ها، زنگ این پویش با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در هزار و ۹۴۱ مدرسه استان به صدا درآمد.

نبی‌الله اله‌دادی افزود:هدف اصلی این پویش، نهادینه کردن فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان و نسل آینده است و در کنار آن تلاش می‌شود نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت نیز تأمین شود.

اله‌دادی با اشاره به مشارکت مردم استان در پویش امسال گفت: از ابتدای شهریور تاکنون خیران و مردم نیکوکار اصفهان بیش از ۲۶ میلیارد تومان به شکل نقدی و غیرنقدی و در قالب کمک‌های تحصیلی و اهدای لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمک کرده‌اند.

وی ادامه داد: این میزان مشارکت، زمینه حمایت بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموز و دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد را برای آغاز سال تحصیلی فراهم کرده و نشان‌دهنده همراهی مردم استان با دانش‌آموزانی است که خانواده‌های آنها با محدودیت‌های اقتصادی مواجه هستند.

قائم‌مقام کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به ضرورت حفظ کرامت دانش‌آموزان نیازمند گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی، مشارکت خیران و همراهی دستگاه‌های آموزشی می‌تواند روند حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار را تقویت کند و اجازه ندهد مشکلات اقتصادی مانعی بر سر مسیر تحصیل آنها باشد.

اله‌دادی همچنین با اشاره به عملکرد سال گذشته جشن عاطفه‌ها گفت: در سال گذشته ۴۴ هزار و ۷۷۵ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و علاوه بر آن، ۱۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش اختصاص یافت.

وی افزود: استمرار چنین حمایت‌هایی می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌های تحت حمایت را در آغاز سال تحصیلی کاهش دهد و زمینه حضور دانش‌آموزان در مدرسه را با شرایط مناسب‌تری فراهم کند.

قائم‌مقام کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به همکاری میان کمیته امداد و آموزش و پرورش گفت: برگزاری زنگ عاطفه‌ها در مدارس، ظرفیت مناسبی برای پیوند فعالیت‌های آموزشی با مسئولیت اجتماعی است و دانش‌آموزان می‌توانند از همین دوران با مفاهیم احسان، نوع‌دوستی و کمک به دیگران آشنا شوند.

اله‌دادی از مردم نیکوکار استان خواست در پویش جشن عاطفه‌ها نیز مشارکت کنند و گفت:. مردم می‌توانند با ارسال عدد ۸ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، مراجعه به سامانه Ekram.emdad.ir، شماره‌گیری کد #۱۰۳۱۸۸۷۷*، واریز کمک به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ یا از طریق برنامه «صدقه من» در این پویش مشارکت کنند.