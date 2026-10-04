سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها، ظرفیت‌های سامانه جامع مدیریت پروژه برای پایش و نظارت یکپارچه بر طرح‌ها و پروژه‌ها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، نشست بررسی سامانه جامع مدیریت پروژه به میزبانی امور نظام فنی و اجرایی این سازمان و با حضور نمایندگان امور‌های بخشی و فرابخشی، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و سازمان‌های تابعه برگزار شد.

در این نشست که به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های سامانه جامع مدیریت پروژه و نقش آن در یکپارچه‌سازی اطلاعات و فرآیند‌های مدیریت پروژه، ارتقای نظام نظارت و پایش و بهبود دسترسی به اطلاعات مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و اطلاعات مرتبط با مدیریت پروژه را از الزامات مهم نظام فنی و اجرایی کشور دانست و گفت: ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت، ساماندهی اطلاعات مدیریت پروژه و ایجاد هم‌افزایی میان سامانه‌های حوزه نظام فنی و اجرایی و سامانه‌های نظارتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سعید وکیلی با اشاره به بند‌های (۶-۲) و (۵-۲) ماده (۴) سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزود: سامانه جامع مدیریت پروژه با پوشش چرخه حیات پروژه، امکان پایش و دسترسی آسان به اطلاعات پروژه‌ها را برای فرآیند‌های مدیریتی، کارشناسی، نظارتی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از سطح طرح و پروژه تا ستاد، مرکز و استان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: مدیریت طرح و پروژه، مدیریت اعتبارات ملی و استانی، کنترل پروژه و برنامه زمان‌بندی، پایش پیشرفت فیزیکی و ریالی، صورت‌وضعیت، تعدیل و پرداخت از جمله قابلیت‌های این سامانه است.

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، مستندسازی، تعریف و پایش گردش کار، طراحی چک‌لیست‌های نظارتی پویا، ثبت شواهد و مغایرت‌ها و پیگیری اقدامات اصلاحی را از دیگر امکانات سامانه جامع مدیریت پروژه عنوان کرد.

وکیلی همچنین گفت: این سامانه در سطح ملی و استانی با ارائه داشبورد‌های مدیریتی و ایجاد ارتباط میان اطلاعات اعتبارات، قراردادها، برنامه زمان‌بندی، پیشرفت فیزیکی، هزینه‌ها، صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت‌ها، امکان پایش شاخص‌ها و نظارت کلان بر طرح‌ها و پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

در ادامه این نشست، قابلیت‌ها و ویژگی‌های سامانه جامع مدیریت پروژه (CPMS) و سامانه پی‌وب در زمینه مدیریت و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های صنعت احداث نیز از سوی شرکت مربوطه ارائه و بررسی شد.