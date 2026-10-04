مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان گفت:تاکنون از ۱۱۰ هزار جلد سند دفترچه ای در استان، بیش از ۸۰ هزار جلد به سند تک برگ تبدیل شده است.

بیش از ۸۰ هزار جلد سند به اسناد تک‌برگ تبدیل شده‌اند



مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فصلی تازه در مدیریت املاک کشور گشوده است، افزود:تبدیل اسناد قدیمی به تک‌برگ، فراتر از یک الزام قانونی، اقدامی زیربنایی برای صیانت از دارایی‌های مردم و پیشگیری از دعاوی ملکی است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛یاسر ملکی گفت:در اجرای طرح قانون الزام تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک برگ،تاکنون از ۱۱۰ هزار جلد سند دفترچه ای در استان لرستان

وی تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ را گام مهمی برای ورود به عصر مالکیت هوشمند و تقویت امنیت حقوقی شهروندان لرستانی عنوان کرد و گفت: با هوشمندسازی اسناد و تثبیت نقشه‌های دقیق UTM در سامانه کاداستر، ضریب امنیت اسناد به حداکثر رسیده و بستر هرگونه جعل و تعارض ملکی از بین می‌رود.



ملکی با اشاره به تسهیلات و بسترهای فراهم شده در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در استان از عموم هم‌استانی‌ها به‌ویژه شهروندان در شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت و الیگودرز خواست با حضور در این مراکز و بهره‌مندی از فرصت ایجاد شده، نسبت به دریافت سند تک‌برگ خود اقدام کنند.





