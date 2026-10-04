

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرغم تلاش‌های چند روز اخیر فدراسیون فوتبال برای هماهنگی سومین دیدار تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی مهرماه، به صورت رسمی برگزاری این مسابقه منتفی شد.

تیم‌های ملی فوتبال گینه استوایی و گینه بیسائو برای بازی دوستانه مدنظر فدراسیون فوتبال قرار داشتند، اما مشکلاتی نظیر روادید و غیبت بازیکنان برای تیم حریف باعث شده برگزاری این دیدار به نتیجه نرسد.

تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی مهرماه دو بازی تدارکاتی با تیم‌های ازبکستان و روسیه برگزار کرد که هر دو مسابقه را با نتایج ۲ بر یک و ۲ بر صفر به حریفان خود واگذار کرد.

به این ترتیب و با منتفی شدن بازی تدارکاتی سوم تیم ملی ایران، هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بدون تغییر و طبق برنامه از پیش اعلام شده از ۱۶ مهرماه آغاز خواهد شد.