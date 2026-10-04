به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور محمد چهارلنگ بختیاری سفیر و روایتگر بچه‌های شهید میناب در تجمع شبانه مردمی باروق با حضور اقشار مختلف مردم بویژه خانواده‌های معظم شهدا. در میدان شهید باکری این شهرستان برگزار شد.

محمد چهارلنگ بختیاری در صدوچهل دومین سفر شهرستانی خود به شهرستان باروق گفت: با هدف اشنایی مردم با جنایت آمریکا و فریاد مظلومیت مردم و خانواده‌های شهدای میناب با ماشین شخصی خودم که تمام تصاویر شهدای شهید میناب در این ماشین نصب شده استان به استان شهرستان به شهرستان با خانواده خود می‌گردم و مظلومیت بچه‌های شهید میناب را روایتگری می‌کنم.



این راوی در بدو ورود به شهرستان باروق ابتدا با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان دیدار و سپس با حضور در جمع مردم مبعوث شده باروق در تجمعات شبانه که در میدان شهید باکری باروق برگزار شد ضمن دیدار با مردم باروق در اجتماع مردم حاضر و روایتگری کرد.



در پایان این مراسم که با اجرای زیبای این راوی و سفیر بچه‌های شهید میناب برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا کبیری امام جمعه شهرستان باروق با اهدای لوح تقدیر از ایشان تجلیل کردند.