



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ خضری گفت: این عملیات همزمان با سومین روز از هفته انتظامی با هدف نمایش بخشی از توانمندی و آمادگی نیرو‌های یگان ویژه اجرا شد.

وی افزود: عملیات راپل و فرود از ارتفاع از جمله تمرین‌های تخصصی نیرو‌های نوپوست که برای اجرای مأموریت‌های خاص از جمله رهایی گروگان، مقابله با جرائم خشن، دفاع شهری و مقابله با اقدامات تروریستی انجام می‌شود.

فرمانده یگان ویژه استان فارس با اشاره به آموزش‌های تخصصی نیرو‌های نوپو گفت: نیرو‌های این یگان در دوره‌های مختلف طولی و عرضی، آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای را فرا می‌گیرند و استان فارس نیز یکی از میزبان‌های دوره‌های آموزشی ویژه نیرو‌های نوپو است.

سرهنگ خضری ادامه داد: آموزش‌های تخصصی نیرو‌های ویژه که در گذشته در خارج از کشور برگزار می‌شد، امروز به صورت بومی و با بهره‌گیری از استادان داخلی در یگان‌های ویژه کشور انجام می‌شود.

وی گفت: عملیات راپل امروز در ارتفاع حدود ۵۰ متر انجام شد، اما نیرو‌های نوپو توانایی اجرای این عملیات در ارتفاعات ۷۰ و حتی ۱۰۰ متر را نیز دارند و میزان ارتفاع، متناسب با سازه و ساختمان محل عملیات تعیین می‌شود.