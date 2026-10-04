به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سفر صدراعظم آلمان به پایتخت اوکراین، یک پهپاد روسی بار دیگر پل مهم شمالی این شهر را هدف قرار داد.

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، امروز در سفری سرزده وارد کی‌یف شد تا به گفته خودش حمایتش از اوکراین را نشان دهد.

این سفر در حالی انجام شد که جنگ هوایی بین مسکو و کی‌یف شدت گرفته و روسیه با استفاده از موشک‌های بالستیک که رهگیری آنها دشوار است و پهپاد‌های مجهز به موتور جت، اوکراین را هدف قرار می‌دهد؛ در مقابل، کی‌یف هم صنایع نفتی و کسب‌وکار‌های روسیه را هدف حملات مداوم خود قرار داده است.

مرتس گفت: در دومین سفر خود به کی‌یف از زمان تصدی مقام صدراعظمی آلمان، به این شهر آمده تا حمایت برلین از اوکراین را اعلام کند. وی افزود: «اگر روسیه متوقف نشود، ماشین جنگی آن دیر یا زود علیه ما هم به کار خواهد افتاد».

همزمان با حضور مرتس در کی‌یف، گزارش‌های رسانه‌ای و تصاویر منتشر شده، از حمله دوباره روسیه به پل شمالی کی‌یف بر فراز رودخانه دنیپرو حکایت دارد.