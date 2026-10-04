به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر حضور یک بره آهوی آسیب‌دیده در کناره جاده و پس از نجات آن، اقدامات لازم جهت تیمار و مراقبت‌های لازم انجام شد.

رضا نامدار ادامه داد: این بره آهو که به دلیل حضور در حاشیه جاده در معرض خطر قرار گرفته بود، پس از گذراندن دوره نگهداری و اطمینان کامل از توان جسمی، در محدوده امن پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته رهاسازی شد.

وی از مردم خواست: تا حد ممکن به گونه‌های تحت حفاظت نزدیک نشوند و در شرایط اضطراری نیز با هماهنگی محیط بانان و کارشناسان و همراه آن ها، این فعالیت‌ها را انجام دهند.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی، قمیشلو و موته، پناهگاه حیات وحش عباس آباد، خارو و کوه بزرگی و یخاب، منطقه حفاظت شده کرکس، کهیاز، قمصر و برزک و دالانکوه، اثر طبیعی ملی سپاهان، تالاب بین‌المللی گاوخونی، مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان هستند.

استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی، سه پارک ملی، پنج پناهگاه حیات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، ۱۱ منطقه شکار ممنوع و یک تالاب بین‌المللی است.

مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان اصفهان با استناد به تعاریف درج شده در متن قوانین مربوطه، یک زیست بوم طبیعی فعال است که پشتوانه حفاظت از ذخایر طبیعی کشور محسوب می‌شود و هرگونه برداشت و شکار در آنها ممنوع است.

در استان اصفهان از ۹.۸ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی، حدود ۴۰۳ هزار هکتار وسعت جنگل‌ها، ۶ میلیون هکتار وسعت مرتع و سه میلیون هکتار بیابان است، در این میان وسعت مناطق حفاظت شده، شکار ممنوع و چهارگانه، ۲ میلیون و دویست هزار هکتار برآورد می‌شود.