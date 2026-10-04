مدیرکل دفتر هماهنگی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت مدیریت منابع آب از آمادگی و هماهنگی کامل این شرکت با شرکت‌های آب منطقه‌ای برای رویارویی با بارش‌های شدید و سیلابی احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی جهانیان، به‌دنبال پیش‌بینی بارش‌های سیلابی متأثر از پدیده ال‌نینو، شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور با اجرای تمهیدات پیشگیرانه مبتنی بر دستورالعمل ۲۴ بندی ابلاغی، در وضعیت آماده‌باش قرار گرفتند؛ گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد تاکنون هیچ‌گونه خسارتی به تأسیسات و زیرساخت‌های آبی کشور وارد نشده است.

وی با اشاره به هشدار‌های سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال اظهار کرد: با تکیه بر پیش‌بینی‌های هواشناسی، ضمن برگزاری جلسات شرایط اضطرار استانی، هماهنگی‌های بین‌بخشی نیز انجام و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

پایداری تأسیسات آبی در برابر سامانه‌های بارشی اخیر

مدیرکل دفتر هماهنگی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وضعیت پایداری سازه‌ها گفت: خوشبختانه با توجه به درس‌آموخته‌های سیلاب‌های سال‌های گذشته، تاکنون هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌های صنعت آب و برق در پی بارش‌های سیلابی و رخداد‌های جوی اخیر گزارش نشده است. این پایداری، نتیجه پیش‌بینی به‌موقع، اطلاع‌رسانی دقیق، اقدامات پیشگیرانه و مدیریت مخازن سد‌ها است که از ماه‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

جهانیان افزود: تشکیل جلسات شرایط اضطراری، هماهنگی مستمر با دستگاه‌های همکار و استانداری‌ها، به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی، تقویت و تجهیز ماشین‌آلات سنگین، لایروبی بازه‌های اولویت‌دار رودخانه‌ها، پیگیری اجرای ساماندهی رودخانه‌ها و اصلاح سازه‌های تقاطعی فاقد ظرفیت آبگذری مناسب، از مهم‌ترین اقدامات اجرایی در این مدت بوده است.

ابلاغ دستورالعمل ۲۴ بندی و آمادگی برای واکنش سریع

وی با تأکید بر استمرار تعامل با ستاد‌های استانی مدیریت بحران و استانداران سراسر کشور برای حفظ قابلیت واکنش سریع تصریح کرد: به‌منظور یکپارچگی عملیات، دستورالعمل ۲۴ بندی شرکت مدیریت منابع آب ایران به شرکت‌های استانی نیز ابلاغ شده است.

جهانیان در پایان خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل، ۲ بند مشخص به حوزه اطلاع‌رسانی و هشدار اختصاص دارد که مواردی نظیر راه‌اندازی کمیته‌های اطلاع‌رسانی و ارسال هدفمند پیامک‌های هشدار سیلاب به بهره‌برداران و ساکنان حاشیه منابع آبی را در بر می‌گیرد؛ هدف نهایی این اقدام، کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای آمادگی است و این روند هوشیارانه تا پایان فصل بارش‌ها ادامه خواهد داشت.