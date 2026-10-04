امروز در مراسمی ۷۵ راهدار و فعال حوزه حمل و نقل کالا و مسافر استان تجلیل شدند.

تجلیل از راهداران و فعالان حوزه حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی

تجلیل از راهداران و فعالان حوزه حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در آئین تجلیل از راهداران و فعالان حوزه حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی به سختکوشی راهداران و حضور شبانه روزی آنها در مسیرهای پرتردد و رفع نقاط حادثه خیز در راستای کاهش تصادفات اشاره کرد و افزود: بخشی از خدمات مجموعه راهداری نیز در مناسبت‌هایی انجام می‌شود که شاید در شرح وظایف روزمره تعریف نشده باشد اما در زمان نیاز، این نیروها بدون هیچ چشمداشتی وارد میدان می‌شوند، نمونه آن حضور در برنامه تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران و پشتیبانی از مواکب و برنامه‌های اربعین است.

هاشمی با اشاره به حضور بیش از ۳۶۰ موکب در ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید(ره) در خراسان جنوبی و مشهد مقدس گفت: این حضور گسترده، نشانه ظرفیت بالای مردمی و روحیه خدمت در استان است و مجموعه‌های مختلف نیز در پشتیبانی و جابه‌جایی امکانات این مواکب همکاری کردند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هم گفت: امسال ۱۴۲ دستگاه کامیون برای حمل مواکب به عتبات اعزام شدند.

ذاکر افزود: در مراسم تشییع رهبر شهید ۱۴ هزار نفر، در ایام اربعین ۱۱ هزار مسافر و در ایام پایانی ماه صفر ۳۵ هزار نفر با ناوگان حمل و نقل جابجا شدند.

در این مراسم با گرامیداشت یاد شادروان حمید اسدالهی اسفدن راهدار استان که در بازگشت از سفر اربعین دارفانی را وداع گفت، از ۷۵ راهدار و فعال حوزه حمل و نقل کالا و مسافر استان تجلیل شد.