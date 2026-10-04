به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تیران و کرون؛ در یک عملیات موفقیت‌آمیز حفاظتی، یک پرنده کنار آبزی از گونه بوتیمار پس از طی دوره درمان و بازسازی توان جسمانی، مجدد در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظت‌شده دالانکوه رهاسازی شد.

این پرنده ارزشمند به همت دانش‌آموزان دبستان شهید طاهری در روستای قلعه‌ناظر کشف شده بود، و جهت اجرای اقدامات امدادی به یگان حفاظت محیط زیست منطقه تحویل داده شد.

پهنه طبیعی قمیشلو - دالانکوه با وسعتی ۸۷۵ هزار هکتار، ۶ شهرستان استان اصفهان شامل فریدن، خوانسار، چادگان، شاهین‌شهر و برخوار، نجف‌آباد، تیران و کرون و فریدونشهر را دربر می‌گیرد و یکی از کم‌نظیرترین چشم‌انداز‌های طبیعی ایران را در قالب پیوند اکوسیستم‌های کوهستانی و استپی به نمایش می‌گذارد.