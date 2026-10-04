اقامه نماز جماعت در مدارس، فرصتی برای تقویت باور‌های دینی، ترویج فرهنگ معنوی و نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در میان دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان فریدن گفت: اقامه نماز جماعت در مدارس، به‌عنوان یکی از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، نقش مهمی در آشنایی دانش‌آموزان با آموزه‌های دینی و تقویت روحیه معنویت در محیط‌های آموزشی دارد.

مسلم زارعی افزود: برگزاری منظم نماز جماعت با مشارکت دانش‌آموزان و همراهی مدیران، معلمان و مربیان پرورشی و با حضور ائمه‌جمعه و جماعات می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همدلی، مسئولیت‌پذیری و ارتقای فضایل اخلاقی در نسل آینده باشد.