به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این آثار از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ و هم‌زمان با هفته ملی کودک با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» در دسترس کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

در این برنامه، شش فیلم سینمایی «بچه‌های آسمان» به کارگردانی مجید مجیدی، «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری، «ضربه فنی» به کارگردانی غلامرضا رمضانی، «کلانتری غیرانتفاعی» به کارگردانی زنده‌یاد یدالله صمدی، «ماه‌بانو» به کارگردانی لیلا میرهادی و «رویای سبز» به کارگردانی حسین محجوب اکران می‌شود.

همچنین هشت پویانمایی «ده سالگی» اثر فاطمه جعفری، «سمپاش» اثر فرنوش عابدی، «سگی که مرض داشت» به کارگردانی پروین تجوید، «آسمان دوست‌داشتنی» ساخته امیر مهران، «کشاورز و ربات»، «بهادر» و «جایگزین» هر سه اثر عبدالله علیمراد و «قدم یازدهم» اثر مریم کشکولی‌نیا در این برنامه نمایش داده می‌شود.

این برنامه از سوی اداره‌کل امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با هدف دسترسی کودکان و خانواده‌ها به مجموعه‌ای از تولیدات سینمایی و پویانمایی کانون در هفته ملی کودک اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۵ تا ۲۱ مهر برای تماشای رایگان این آثار به سامانه نمایش آنلاین کانون به نشانی https://nama.kpf.ir/FilmDailyCAst مراجعه کنند.