رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار احتکار برنج در شهرری و توقیف بیش از ۹۲ تن برنج خبر داد و گفت: ارزش این محموله از سوی کارشناسان بیش از ۲۳ میلیارد تومان برآورد شده و پرونده متهم برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند یک انبار احتکار برنج را در محدوده شهرری شناسایی کنند در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای اساسی در انباری واقع در خیابان شهید رجایی تخلیه و دپو شده و سپس با استفاده از وانت به بازار ارسال می‌شود.

وی افزود: تیم عملیاتی پلیس پس از شناسایی محل، در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شده و در بازرسی انجام‌شده، محموله برنج احتکاری را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد مقدار ۹۲ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم برنج در این محل دپو شده و کالاهای مکشوفه فاقد اسناد و مدارک مربوطه بوده است.

سردار افشاری با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این رابطه تصریح کرد: محموله مکشوفه به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.