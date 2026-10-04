به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم به ویژه شهدای دانش آموز مدرسه شجره میناب گفت: دشمن در جنگ تحمیلی سوم با هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه میناب باعث به شهادت رسیدن جمعی از دانش آموزان بیگناه شد کودکانی که هیچ نسبتی با جنگ و سیاست نداشتند و معلمانی که تنها سلاح‌شان کتاب و تخته بود، بی‌گناه قربانی این حمله ناجوانمردانه شدند.

حجت الاسلام و المسلمین غبیشاوی افزود: با برگزاری این چنین مراسم‌هایی می‌توانیم یاد شهدا را زنده نگه داریم.

او ادامه داد: باید از حق و حقانیت ایران اسلامی در برابر دشمنان دفاع کنیم و نگذاریم به کشور خدشه‌ای وارد شود.

در این مراسم برنامه‌هایی نظیر اجرای سرود و روایت از جانفشانی‌های رزندگان اسلام برگزار شد.