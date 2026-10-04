



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند ۹ نفره سارقان خشن در شیراز خبر داد.



سرهنگ حافظی گفت: اعضای این باند با استفاده از سلاح سرد و توسل به زور، عمدتاً از بانوان در معابر شهر شیراز طلا و تلفن همراه سرقت می‌کردند.

وی افزود: مأموران شعبه ویژه مبارزه با سرقت‌های به عنف و پایگاه‌های جنوب و غرب پلیس آگاهی، اعضای این باند را در شیراز و یکی از روستا‌های شهرستان‌های جنوبی شناسایی و پس از انجام اقدامات لازم، دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی فارس با بیان اینکه این باند ۹ عضو دارد، گفت: پنج نفر از اعضای باند سارقان سابقه‌دار، یک نفر زن همدست و سه نفر نیز مال‌خر بودند که در میان آنها افرادی از صنف طلافروشان حضور داشتند.

سرهنگ حافظی با اشاره به انجام ۱۷ فقره سرقت توسط این باند افزود: ۱۰ فقره سرقت به صورت خشن و با استفاده از سلاح سرد و هفت فقره نیز به صورت قاپ‌زنی انجام شده است.

وی ادامه داد: در جریان این سرقت‌ها تعدادی از مال‌باختگان نیز آسیب دیده‌اند که پس از مراجعه به پلیس آگاهی، سارقان را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی فارس از کشف تعدادی از طلاجات و تلفن‌های همراه مسروقه خبر داد و گفت: دو قبضه سلاح سرد شامل چاقو و قمه که در سرقت‌ها استفاده شده بود نیز کشف شده است.

حافظی افزود: سه دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده اعضای این باند نیز توقیف شده است.

وی ارزش مجموع اموال مسروقه در این پرونده را حدود ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تحقیقات برای شناسایی سایر مال‌باختگان و کشف اموال مسروقه ادامه دارد.