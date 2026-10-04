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امروز: -
شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۳۲ درصدی و ۲۴ هزار ۷۹۰ واحدی به ۷ میلیون و ۷۸۳ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۰.۲۶ درصدی و افزایش ۵ هزار و ۴۵۳ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۳ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز ۸۲۰ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه استخراج کانههای فلزی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۸ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۳۹ درصد بازار معادل حدود ۳۳۳ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.