آیین گرامیداشت هفته ملی سالمندان با هدف تکریم پیشکسوتان، تقویت روحیه نشاط و شادابی و ارتقای سلامت اجتماعی بازنشستگان و سالمندان، در پارک ساحلی آتای میاندوآب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین گرامیداشت هفته ملی سالمندان با هدف تکریم پیشکسوتان، تقویت روحیه نشاط و شادابی و ارتقای سلامت اجتماعی بازنشستگان و سالمندان، در پارک ساحلی آتای میاندوآب برگزار شد.

فرماندار ویژه میاندوآب در این مراسم با اشاره به ضرورت توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، بر اهمیت تکریم سالمندان و بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند آنان در مسیر تربیت و هدایت نسل جوان تأکید کرد.

رسول ملکی افزود: هفته ملی سالمندان فرصت ارزشمندی برای پاسداشت مقام این قشر، تقویت جایگاه اجتماعی آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سالمندان در عرصه‌های مختلف جامعه است.

وی با بیان اینکه سالمندان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند، اظهار کرد: تجربه‌ها، آموزه‌ها و ارزش‌هایی که این قشر در طول سالیان زندگی کسب کرده‌اند، گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود و باید زمینه انتقال این تجربیات به جوانان فراهم شود.

ملکی همچنین بر ضرورت توجه به نیاز‌های جسمی، روحی و اجتماعی سالمندان تأکید کرد و افزود: فراهم کردن زمینه حضور سالمندان در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، نقش مؤثری در افزایش نشاط، شادابی و ارتقای کیفیت زندگی آنان دارد.

در این آیین، برنامه‌های مختلفی با هدف ایجاد فضای صمیمی، افزایش روحیه نشاط و شادابی و پاسداشت سال‌ها تلاش و خدمت بازنشستگان و سالمندان برگزار شد.