همزمان با هفته نیروی انتظامی، آیت الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان، معاونان و مجموعه کارکنان خدوم و سبزپوش انتظامی استان تقدیر و تشکر کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در این آیین، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری نیز حضور داشتند. در این دیدار، بر نقش ارزشمند نیروی انتظامی در برقراری امنیت، آرامش و صیانت از مردم و ضرورت تداوم این مجاهدت‌ها تأکید شد.