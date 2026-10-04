استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برگزاری انتخابات سالم، قانونی و بدون تبعیض، اعتماد مردم به نظام و دولت را ارتقا می‌دهد، لذا از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این مهم به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی استاندار در نشست ستاد انتخابات استان که با حضور بخشداران برگزار شد، با اشاره به اینکه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مهمترین وظیفه دولت و وزارت کشور در سال جاری است، گفت: نقش بخشداران در این عرصه بسیار حائز اهمیت است، زیرا آنان در نوک پیکان ارتباط با مردم قرار دارند و عملکردشان مستقیماً مورد قضاوت و اعتماد مردم قرار دارد.

استاندار افزود: مراودات روزانه بخشداران با مردم و نمایندگی دولت در بخش، جایگاه ویژه‌ای به بخشداران بخشیده و رفتار و عملکردشان، مبنای قضاوت مردم نسبت به خادمان دولت و نظام خواهد بود.

وی با اشاره به آمار شعب اخذ رأی در استان تصریح کرد: ۸۴۹ شعبه اخذ رأی در استان پیش‌بینی شده که ۵۴۰ شعبه ثابت و ۳۰۹ شعبه سیار است، ضمن اینکه ۴۱۰ شعبه شهری و ۴۳۹ شعبه روستایی خواهد است.

رحمانی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری انتخابات شوراها، گفت: مقدمات کار از سوی ستاد انتخابات اندیشیده شده، صندوق‌های رأی پلمپ و آماده تحویل به بخشداران است تا اجرای انتخابات در چارچوب قانون و زمانبندی مشخص عملیاتی شود.

وی مهمترین انتظار دولت و وزارت کشور از بخشداران را برگزاری انتخاباتی سالم و کاملاً قانونی دانست و بیان کرد: مردم باید نهایت تلاش مسئولان برای برگزاری انتخاباتی عادلانه را مشاهده کنند و هیچ‌گونه تبعیض یا جانبداری از گروه‌ها و جریان‌های خاص در کار نباشد.

استاندار با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در جنگ رمضان خاطرنشان کرد: باید این سرمایه را در انتخابات نیز بازیابی و ارتقا دهیم و با رفتار خوب، قانون‌مداری و عدم تبعیض، اعتماد مردم را تقویت کنیم و مقابل کسانی که بخواهند قانون را زیر پا بگذارند بایستیم.

رحمانی هنر مهم یک مدیر را تعامل دانست و گفت: بخشداران باید با نیروی انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، سپاه، اطلاعات، مردم و سازمان‌های مردمنهاد تعامل حداکثری داشته باشند. هرچه تعامل بیشتر باشد، انجام کار‌ها بهتر و روانتر خواهد بود. اگر ناهماهنگی وجود دارد، باید در عملکرد خودمان دنبال علت بگردیم.

وی با تأکید بر لزوم حرکت در مسیر دولت وفاق ملی، اظهار داشت: رئیس‌جمهور بالاترین سطح تعامل را با همه دستگاه‌ها دارد، ما به عنوان نمایندگان و کارگزاران دولت، باید مش دولت چهاردهم را سرلوحه کار قرار دهیم و در انتخابات بهترین شکل تعامل را به نمایش بگذاریم.

استاندار با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ رمضان، تمرکز خود را بر ایجاد مشکلات اقتصادی و کاهش مشارکت مردمی در انتخابات گذاشته است.

وی افزود: دشمن میخواهد با تبلیغات گسترده، نظام را فاقد پشتوانه مردمی نشان دهد و مشارکت را به حداقل برساند، بنابراین باید با تعامل گسترده با اقشار مختلف به ویژه بانوان، زمینه حداکثر مشارکت مردم در انتخابات را فراهم و دشمن را مأیوس کنیم.

رحمانی با تأکید بر لزوم استفاده از افراد خوشنام و بدون سابقه منفی در شعب اخذ رأی، تصریح کرد: باید افرادی انتخاب شوند که مردم به آنان اعتماد داشته باشند و حتی اگر دیدگاه سیاسی دارند، در عمل عدالت و انصاف را مبنای رفتار خود قرار دهند. نباید به گونه‌ای عمل شود که شبهه جانبداری از افراد یا جریان‌های خاص ایجاد شود.

وی با اشاره به لزوم تعامل با هیئت نظارت، دستگاه‌های امنیتی و معتمدین محلی گفت: باید با اعضا، سازمان‌های مردم‌نهاد، ریش‌سفیدان و حوزه‌های امنیتی و سیاسی در ارتباط مستمر باشیم تا امنیت و مشارکت بیشتر فراهم شود. هیچکس نباید تصور کند که نگاه جناحی یا جریانی به افراد وجود دارد؛ همه در برابر قانون یکسان هستند و حقوق رأی دهندگان و داوطلبان باید رعایت شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه انتخابات امسال برای اولین بار به صورت تماما الکترونیک برگزار می‌شود، گفت: فناوری اطلاعات استانداری ظرف یک هفته تمام بخش‌ها را بررسی کنند و مشکلات را در حد وسع برطرف سازند. اگر نیاز به کمک از سطح کلان کشور باشد در وزارت کشور پیگیری می‌کنیم.

وی بر لزوم آموزش بخشداران برای کار با سیستم جدید تأکید کرد و افزود: بخشداران برنامه‌های انتخابات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را بهتر از هر کسی بدانند و بر اوضاع بخش خود مسلط باشند.