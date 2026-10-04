نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان : محبت عمیق مردم نسبت به آتش‌نشانان، نتیجه مستقیم عمل صالح و اخلاص این نیروهاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد با قدردانی از فداکاری‌های نیرو‌های آتش‌نشانی، خدمت به خلق را یکی از والاترین مقامات بندگی دانست.

امام جمعه اصفهان در این دیدار با بیان اینکه خدمت به خلق خدا، جایگاه والایی دارد، افزود: همه مردم نسبت به نیرو‌های آتش‌نشانی محبت دارند و قدردان آنها هستند و محبت عمیق مردم نسبت به نیرو‌های آتش‌نشانی، نتیجه مستقیم عمل صالح و اخلاص این نیروهاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان همچنین با اشاره به خطرات این حرفه، افزود: هر فردی که در راه خدمت به خلق و نجات جان انسان‌ها، جان خود را فدا کند، بدون شک در جایگاه شهید قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان گفت: ما سالانه بیش از ۱۶ هزار عملیات نجات و حریق را انجام می‌دهیم و طی این مدت، ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان نجات یافته‌اند.

امید باقری با اشاره به جایگاه ملی و بین‌المللی آتش‌نشانی اصفهان افزود: اصفهان در حوزه هوشمندسازی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در عملیات امداد، تحولی بنیادین داشته و چند گام از سایر نقاط کشور جلوتر است.

وی همچنین به حضور فعال این سازمان در ایام جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: نیرو‌های آتش‌نشانی اصفهان در ایام جنگ اخیر در ۱۵۰ عملیات حضور داشته‌اند که ۱۲۰ مورد از آنها به‌طور مستقیم مرتبط با حوادث جنگی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اصفهان افزود: اصفهان از نظر سرعت حضور در محل حادثه، رتبه اول کشور را دارد و تنها شهری است که توانستیم در ایام جنگ، انفجار‌های ثانویه را به‌طور کامل در آن کنترل کنیم.