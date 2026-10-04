اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با صدور هشدار سطح نارنجی، از احتمال وقوع بارش‌های رگباری شدید، رعدوبرق و سیلابی شدن رودخانه‌ها از روز سه‌شنبه خبر داد. در همین زمینه به کشاورزان تأکید شده است تا برای پیشگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر، هرچه سریع‌تر نسبت به برداشت محصولات زراعی و باغی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، با اشاره به شدت گرفتن سامانه‌های بارشی در استان، از آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث ناشی از بارش‌های احتمالی خبر داد.

مهدی صابری، با اعلام فعال شدن سامانه بارشی از روز سه‌شنبه، هشدار داد: ماهیت رگباری این بارش‌ها می‌تواند منجر به وقوع سیلاب در رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب‌ها و آب‌گرفتگی معابر عمومی در سطح استان شود. وی افزود: با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق و بارش‌های شدید، از شهروندان درخواست می‌شود از تردد‌های غیرضروری در مسیر‌های مواصلاتی و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی با درک حساسیت شرایط جوی، دو توصیه کلیدی را برای کاهش خسارت‌ها مطرح کرد:

۱. بخش کشاورزی: از کشاورزان درخواست شد تا با توجه به شدت بارش‌های پیش‌رو، مدیریت زمان‌بندی برداشت محصولات را تسریع کنند تا از آسیب دیدن محصولات باغی و زراعی جلوگیری شود.

۲. بخش راهداری: به دستگاه‌های اجرایی توصیه شده است تا با بازگشایی دهانه‌های پل‌ها و پاکسازی کانال‌های انتقال آب، آمادگی لازم را برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی داشته باشند.

صابری با اشاره به پیش‌بینی روند کاهشی دما در روز‌های آینده، گزارش ایستگاه‌های هواشناسی را نیز ارائه کرد. وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین میزان بارش در ماکو (۱۲ میلی‌متر) و در مناطق پلدشت، چالدران و شوط ثبت شده است.

همچنین طبق داده‌های هواشناسی، دمای هوا در ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف استان نوسان داشته است؛ به‌طوری که ماکو با ۱۲ میلی‌متر بارش و سلماس با دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد، در صدر مناطق گرم‌تر بودند، در حالی که چالدران با دمای ۵ درجه سانتی‌گراد، سردترین منطقه استان ثبت شد.