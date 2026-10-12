به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محمدحسن خلجی با بیان اینکه اکثر تصادفات در راه‌های فرعی و روستایی استان رخ می‌دهد، گفت: بخش عمده‌ای از تصادفات قابل پیش بینی و پیشگیری است و باید در فرهنگ رانندگی بازنگری شود.

وی با بیان اینکه در استان زنجان میزان تصادفات و تعداد وسایط نقلیه نسبت به وسعت آن بیشتر است،افزود: میانگین سنی افراد جان باخته در جاده‌های استان ۲۲ تا ۴۵ سال است که این افراد نان آور خانوار و فعال هستند و حذف شدن آنان، زندگی خانواده‌ها را با مشکلات و آسیب‌های جدی مواجه می‌کند.

خلجی افزود: اغلب واژگونی‌های خودرو در جاده‌ها ناشی از مشاجرات و گفت‌و‌گو‌های سرنشینان داخل خودرو با یکدیگر است.

وی ادامه داد: رانندگان باید ریزترین نکات رانندگی را با دقت رعایت کنند و اولین و اولویت دارترین وظیفه خود را هنگام ورود به جاده‌ها و معابر، حفظ جان خود و سرشینان خودرو بدانند.

خلجی گفت: بیشتر تصادفات دلایل فنی ندارد بلکه نکات ظریفی است که در صورت توجه از حوادث تلخ و ناگوار پیشگیری می‌شود.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: خودروی رانندگانی که تخلفات حادثه ساز انجام می‌دهند، توقیف و در اغلب موارد آموزش‌های چهره به چهره برای آنها ارائه می‌شود و فیلم تصادفات رخ داده در جاده‌ها برای عبرت گیری آنها پخش می‌شود.