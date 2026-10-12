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رییس پلیس راه استان زنجان گفت: در هر ماه به طور متوسط ۲۴ نفر بر اثر حوادث رانندگی در جادههای استان جان خود را از دست میدهند که حدود ۷۵ درصد این افراد بومی زنجان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محمدحسن خلجی با بیان اینکه اکثر تصادفات در راههای فرعی و روستایی استان رخ میدهد، گفت: بخش عمدهای از تصادفات قابل پیش بینی و پیشگیری است و باید در فرهنگ رانندگی بازنگری شود.
وی با بیان اینکه در استان زنجان میزان تصادفات و تعداد وسایط نقلیه نسبت به وسعت آن بیشتر است،افزود: میانگین سنی افراد جان باخته در جادههای استان ۲۲ تا ۴۵ سال است که این افراد نان آور خانوار و فعال هستند و حذف شدن آنان، زندگی خانوادهها را با مشکلات و آسیبهای جدی مواجه میکند.
خلجی افزود: اغلب واژگونیهای خودرو در جادهها ناشی از مشاجرات و گفتوگوهای سرنشینان داخل خودرو با یکدیگر است.
وی ادامه داد: رانندگان باید ریزترین نکات رانندگی را با دقت رعایت کنند و اولین و اولویت دارترین وظیفه خود را هنگام ورود به جادهها و معابر، حفظ جان خود و سرشینان خودرو بدانند.
خلجی گفت: بیشتر تصادفات دلایل فنی ندارد بلکه نکات ظریفی است که در صورت توجه از حوادث تلخ و ناگوار پیشگیری میشود.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: خودروی رانندگانی که تخلفات حادثه ساز انجام میدهند، توقیف و در اغلب موارد آموزشهای چهره به چهره برای آنها ارائه میشود و فیلم تصادفات رخ داده در جادهها برای عبرت گیری آنها پخش میشود.