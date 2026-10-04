مرحله نخست دوره آموزشی، ویژه معاونان فنی طرح سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ هرمزگان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان گفت: در این دوره ۹ تَن از معاونان در مدت ۳ روز برای برگزاری سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ آموزش می‌بینند.

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عادل جاسمی افزود: معاونان پس از گذراندن دوره آموزشی به مدت ۲۰ ساعت به ماموران سرشماری آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند.

نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی ۱۴۰۵ آبان ماه برگزار می‌شود.