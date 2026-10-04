دوره مربیگری درجه سه دارت کشور، روز‌های هشتم، نهم و دهم مهرماه به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این دوره حدود ۶۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور حضور داشتند و آموزش‌ها در دو بخش آقایان و بانوان ارائه شد. در بخش آقایان، جناب آقای حمیدرضا مؤمنی و در بخش بانوان، سرکار خانم وجیهه ربیعی از مربیان برجسته کشور، تدریس و آموزش شرکت‌کنندگان را برعهده داشتند.

این دوره در فضایی حرفه‌ای و با فراهم شدن شرایط مناسب آموزشی و رفاهی برگزار شد و شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف کشور، در سه روز به فراگیری مباحث تخصصی مربیگری دارت پرداختند.

محمدرضا بیژن‌پور، رئیس کمیته دارت استان همدان،اظهار داشت: امیدواریم با افزایش تعداد مربیان در استان‌های مختلف کشور، زمینه برای شناسایی و پرورش استعداد‌های جدید، به‌ویژه در رده‌های نوجوانان و جوانان، بیش از گذشته فراهم شود. هرچه تعداد مربیان فعال و آموزش‌دیده بیشتر باشد، روند استعدادیابی و ورود نسل جدید به رشته دارت نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی همچنین از موسوی، رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان، به دلیل حمایت و همکاری در برگزاری این دوره قدردانی کرد و افزود: برگزاری موفق چنین دوره‌هایی بدون همکاری و همراهی مجموعه هیئت انجمن‌های ورزشی استان امکان‌پذیر نیست .