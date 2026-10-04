به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ژیلا نمرودی گفت: فیلم کوتاه داستانی سال‌های بدون صدا به نویسندگی و کارگردانی ژیلا نمرودی، فیلمساز اهل زاهدان، به بخش مسابقه ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.

وی گفت: سال‌های بدون صدا فیلمی ۱۹ دقیقه‌ای است که داستان آن در شهر زاهدان روایت می‌شود و به زبان بلوچی ساخته شده است.

این نویسنده و کارگردان زاهدانی افزود: داستان فیلم درباره زنی مجرد است که همراه پدر سالخورده و مبتلا به آلزایمر خود زندگی می‌کند. زندگی روزمره او با پیدا شدن یک دختر بچه گمشده دستخوش تغییر می‌شود و زن برای یافتن خانواده این کودک تلاش می‌کند.

وی بیان کرد: این اثر علاوه بر پرداختن به موضوعات انسانی، با انتخاب زبان بلوچی و زاهدان به عنوان محل روایت، بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه را در قالب سینما به مخاطبان جشنواره معرفی می‌کند.

نمرودی، دانش‌آموخته دوره یک‌ساله انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر زاهدان است و پیش از این نیز فیلم‌های کوتاه داستانی «مآستن»، «آنتی‌پینک» و «تاریک‌روشن» و مستند «دیم چِر» را ساخته است.

این موفقیت، فرصتی برای حضور سینمای زاهدان و روایت‌های بومی سیستان و بلوچستان در یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمای کوتاه کشور فراهم کرده است.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و «سال‌های بدون صدا» در بخش مسابقه ملی این جشنواره روی پرده خواهد رفت.