رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زبرخان گفت: در این شهرستان ۱۰ اقامتگاه بوم‌گردی دارای مجوز فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سعید عبداللهی در آیین افتتاح اقامتگاه‌های بوم‌گردی «زمرّد» و «فیروزه» در شهر دررود افزود: این اقامتگاه‌ها شامل ۸ بوم‌گردی و ۲ خانه مسافر است و هم‌اکنون ۴ اقامتگاه در دررود فعال است و ۲ اقامتگاه دیگر نیز در حال دریافت مجوزند.

فرماندار زبرخان نیز در این مراسم، پیگیری گردشگری مذهبی، طبیعی و تاریخی را ضروری خواند و گفت: طرح جامع گردشگری باید در شورای اسلامی و شهرداری دررود پیگیری شود تا چارچوب مشخصی برای این حوزه تعریف شود.

حجت‌الاسلام محمداسماعیل‌زاده، امام جمعه دررود، نیز بر تدوین سازوکار‌های فرهنگی و مذهبی متناسب با هویت شهر تأکید کرد تا هم گردشگر از طبیعت منطقه بهره‌مند شود و هم کشاورزان و باغداران از حضور مسافران رضایت داشته باشند.