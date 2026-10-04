نشست عباس عراقچی وزیر امور خارجه با سفرا و کارداران نمایندگی های خارجی

نشست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سفرا و کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در وزارت امور خارجه برگزار شد،

عکاس : زهرا سادات راد