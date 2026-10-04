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نشست عباس عراقچی وزیر امور خارجه با سفرا و کارداران نمایندگی های خارجی

نشست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سفرا و کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در وزارت امور خارجه برگزار شد،
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ - ۱۳:۱۷
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برچسب ها: وزارت امور خارجه ، نشست خبری ، سفیران ، وزیر امور خارجه
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