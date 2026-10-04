به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست با تعدادی از نخبگان گیلان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای حل مسائل کشور و گیلان، گفت: بسیاری از مسائل امروز استان به نگاه تخصصی، محاسبات دقیق و استفاده از دانش نخبگان نیاز دارد و باید میان ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نظام تصمیم‌گیری اجرایی ارتباط مؤثرتری برقرار شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته اگرچه میزان پرداخت تسهیلات افزایش یافته، اما همزمان حجم نیاز‌ها و هزینه‌های اجرای طرح‌ها هم چند برابر شده است؛ از این رو همه نیاز‌های مالی استان را نمی‌توان فقط از مسیر پرداخت نقدی و تسهیلات سنتی تامین کرد و باید از ظرفیت ابزار‌های نوین مالی برای جبران این فاصله استفاده کرد.

استاندار گیلان با اشاره به لزوم تامین زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و در عین حال حفاظت از زمین‌های کشاورزی، گفت: نباید بدون توجه به ملاحظات حقوقی و زیست‌محیطی، در زمین‌های کشاورزی ساخت و ساز کرد.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص مسائل کشور باید مبتنی بر اطلاعات و محاسبات دقیق باشد، افزود: یکی از ضرورت‌های امروز، استفاده بیشتر از ظرفیت متخصصان در حوزه‌های مختلف است، زیرا حل مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و زیرساختی با نگاه‌های تخصصی امکان پذیر است.

وی با اشاره به هزینه‌های ناشی از واردات بنزین و مصرف بالای سوخت، توجه به موضوع حمل و نقل و مدیریت مصرف انرژی را ضروری دانست و گفت: در کنار بررسی موضوع واردات خودرو و سوخت، باید به ریشه‌های افزایش مصرف و هزینه‌های ناشی از آن نیز توجه شود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به پیامد‌های اجتماعی تصادفات جاده‌ای، گفت: خسارت تصادفات تنها به تعداد کشته‌ها و مجروحان محدود نمی‌شود؛ در بسیاری از موارد، یک تصادف می‌تواند سرپرست یک خانواده را از بین ببرد و خانواده‌ای را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه کند.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی حوادث رانندگی، افزود: بخشی از تبعات این حوادث تا زمانی که از نزدیک با خانواده‌های آسیب‌دیده مواجه نشویم، برای ما قابل درک نیست؛ بنابراین کاهش تصادفات باید به عنوان یک موضوع مهم اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت متخصصان و نخبگان در حوزه‌های مختلف گیلان تأکید کرد و گفت: وقتی در حوزه‌هایی مانند ریاضیات، فیزیک، اقتصاد، محیط زیست و دیگر علوم تخصصی ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار داریم، باید از این ظرفیت‌ها در حل مسائل واقعی جامعه استفاده کنیم.

استاندار گیلان با اشاره به مسائل زیست‌محیطی و مدیریت پسماند و آب، گفت: موضوع پسماند و مدیریت منابع آب از جمله مسائلی است که به نگاه علمی و راهکار‌های مبتنی بر دانش نیاز دارد و باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان برای ارائه راهکار‌های اجرایی در این حوزه استفاده کرد.

هادی حق شناس هدف از برگزاری نشست با نخبگان و شنیدن دیدگاه‌های تخصصی را ایجاد زمینه برای تبدیل ایده‌ها و مطالعات علمی به تصمیمات اجرایی دانست و افزود: این نشست‌ها باید استمرار پیدا کند.

فرهاد شیرینی رئیس بنیاد نخبگان گیلان هم در این نشست، با اشاره به تاسیس این بنیاد از سال ۸۹، گفت: از زمان تاسیس بنیاد نخبگان استان تا امروز، هزار و ۷۰۰ نخبه گیلانی در این بنیاد عضو شدند و خیلی از طرح‌های آن‌ها در حوزه‌های محیط زیست، صنعت و کشاورزی در استان عملیاتی شده‌اند.

در این نشست، نخبگان و صاحب‌نظران علمی گیلان هم دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود را در خصوص مسائل و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و بر ضرورت تداوم ارتباط میان مجموعه مدیریت اجرایی استان و جامعه علمی و تخصصی تأکید شد.