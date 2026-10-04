نخستین روز از سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، با گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد اکبر عبدی، بازیگر فقید و محبوب سینما و تلویزیون آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در هر یک از روزهای برگزاری خود، یاد و نام یکی از هنرمندانی را گرامی می‌دارد که بخشی از خاطرات سینمایی نسل‌های مختلف را ساخته‌اند.

بر این اساس، نخستین روز این رویداد سینمایی به زنده‌یاد اکبر عبدی، بازیگر فقید سینما و تلویزیون تقدیم شد. این هنرمند فقید علاوه بر نقش‌آفرینی‌های ماندگار در آثار بزرگسال، با حضور در فیلم‌های خاطره‌انگیزی چون «دزد عروسک‌ها»، «سفر جادویی» و «مدرسه پیرمردها»، سهم عمیقی در شکل‌گیری خاطرات دوران کودکی نسل‌های مختلف داشت.

زنده‌یاد اکبر عبدی مردادماه امسال پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت و جشنواره فیلم کودک با تقدیم نخستین روز خود به نام وی، یاد و سهم ارزشمند او را در سینمای کودک و نوجوان گرامی داشت.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.