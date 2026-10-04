سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، در مراسم افتتاح جشنواره‌ی سینمای ایران در آستراخان با اشاره به جایگاه استراتژیک و تاریخی این شهر، بر ضرورت گسترش تعاملات فرهنگی میان دو ملت ایران و روسیه و تداوم فعالیت‌های رایزنی فرهنگی ایران در این منطقه تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کاظم جلالی با اشاره به ریشه‌های تمدنی حضور ایرانیان در این منطقه، از میراث تاریخی موجود در آستراخان، از جمله «مسجد پارس‌ها» (مسجد ایرانیان) یاد کرد و افزود: وجود چنین آثار تاریخی نشان‌دهنده پیوند عمیق و دیرینه میان دو ملت است.

وی در ادامه، با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر علیه ایران و شهادت رهبر شهید انقلاب تأکید کرد ملت ایران همواره با برخورداری از روحیه مقاومت جانانه، توانسته است از چالش‌های بزرگ عبور کرده و استوار باقی بماند.

جشنواره سینمای ایران در آستراخان با نمایش فیلم موسی کلیم الله کار خود را آغاز کرد. آستراخان مقصد چهارم هفته فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه است.