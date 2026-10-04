لزوم بازنگری و تقویت ساختار و عملکرد مجموعه جمع آوری زکات

لزوم بازنگری و تقویت ساختار و عملکرد مجموعه جمع آوری زکات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ارومیه گفت:ساختار جمع آوری زکات نیازمند بازنگری جدی است وباید بررسی شود چه ساختاری می‌تواند زمینه اجرایی بهترین فریضه الهی رافراهم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی درشورای زکات استان افزود: باید بررسی کنیم چه اقداماتی می‌تواند زکات رادر ذهن مردم پررنگ‌تر وزمینه همکاری وهمراهی بیشتر آنان فراهم شود.

وی افزود:باید در جمع آوری زکات انگور استان هم تبلیغات وایده‌های جدید ازسوی همه مسئولان ارائه شود.

مهرداد محمدزاده مدیرکل کمیته امداد استان هم گفت:درشش ماهه سال‌جاری ۱۷۴ میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان زکات دراستان جمع آوری شده که نسبت به مشابه سال قبل ۳۷درصد رشد داشته است.