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نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی وامام جمعه ارومیه گفت: ساختار جمع آوری زکات نیازمند بازنگری جدی است وباید بررسی شود چه ساختاری میتواند زمینه اجرایی بهترین فریضه الهی رافراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ارومیه گفت:ساختار جمع آوری زکات نیازمند بازنگری جدی است وباید بررسی شود چه ساختاری میتواند زمینه اجرایی بهترین فریضه الهی رافراهم کند.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی درشورای زکات استان افزود: باید بررسی کنیم چه اقداماتی میتواند زکات رادر ذهن مردم پررنگتر وزمینه همکاری وهمراهی بیشتر آنان فراهم شود.
وی افزود:باید در جمع آوری زکات انگور استان هم تبلیغات وایدههای جدید ازسوی همه مسئولان ارائه شود.
مهرداد محمدزاده مدیرکل کمیته امداد استان هم گفت:درشش ماهه سالجاری ۱۷۴ میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان زکات دراستان جمع آوری شده که نسبت به مشابه سال قبل ۳۷درصد رشد داشته است.