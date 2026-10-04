فرمانده سپاه حضرت ابالفضل(ع)لرستان در پیامی به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی،از تلاش غیورمردان و شیرزنان نیروهای انتظامی استان در برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان به مناسبت فرارسیدن هفته ی انتظامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام فراجا و قدردانی از تلاش انقلابی و جهادی غیورمردان و شیرزنان فرماندهی انتظامی استان لرستان که در خط مقدم مبارزه با ناهنجاری‌ها و پاسداری از ارزش‌های جامعه هستید،پیامی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛

متن پیام سردار نعمت الله باقری به شرح زیر است:

«پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»؛ میثاقی راهبردی برای امنیت پایدار

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی سردار محمدرضا هاشمی‌فر

فرمانده محترم انتظامی استان لرستان

سلام علیکم؛

فرا رسیدن هفته ی انتظامی را خدمت شما برادر گرامی و همه ی مدافعان و حافظان نظم و امنیت، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.





این هفته، فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات بی‌دریغ، ایثار و فداکاری‌های شبانه‌روزی شما عزیزان است که با هوشیاری و مجاهدت، آرامش و امنیت را برای مردم شریف ایران اسلامی و لرستان قهرمان به ارمغان می‌آورید.

انتخاب شایسته شعار امسال هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»، تنها یک عنوان نیست؛ بلکه میثاقی راهبردی است که در آن، مجاهدت پلیس ضامن سرافرازی ایران اسلامی و پیوند ناگسستنی میان ملت و مدافعان امنیت تعریف شده است. در عمق این شعار، می‌توان راهبرد تعمیق امنیت مردم‌پایه، پیوند ناگسستنی پلیس و مردم، پاسداری از مبانی دینی و ارزشی و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی را مشاهده کرد.

شما غیورمردان و شیرزنان عرصه نظم و امنیت، با تکیه بر دانش، تخصص، اقتدار و سرمایه اجتماعی مردم، شبانه‌روز در دورترین نقاط شهری و روستایی، جاده‌ها و محورهای مواصلاتی، در حال خدمت به جامعه و پاسداری از جان، مال و آبروی مردم هستید. امنیتی که امروز در جای جای میهن اسلامی حاکم است، مرهون ایثار و جانفشانی‌های شماست.

در فتنه دی‌ماه که دشمنان با طراحی شبه‌کودتایی و با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، به مراکز ثقل امنیت از جمله کلانتری‌ها و فرمانداری‌ها حمله کردند، فرزندان شما در فراجا با اشراف اطلاعاتی کامل، صبوری و خویشتن‌داری مثال‌زدنی، حقانیت نظام اسلامی را به فریب‌خوردگان داخلی نشان دادند و اجازه ندادند خدشه‌ای به آرامش و امنیت مردم وارد شود و در جنگ رمضان نیز که کارزاری بزرگ میان حق و باطل بود، مدافعان سرافراز ایران اسلامی در سراسر کشور با هوشیاری و اشرافیت کامل، به مقابله با تهدیدات دشمن برخاستند و در این مسیر پرافتخار، جمعی از همکاران جان‌برکف شما به فیض شهادت نائل آمدند و جمعی دیگر مجروح و جانباز شدند، اما عزم پولادین پلیس برای پاسداری از جان، مال و امنیت شهروندان ذره‌ای تزلزل نپذیرفت. این ایستادگی، نه صرفاً یک وظیفه، بلکه تجلی مسئولیت اجتماعی و انقلابی شما در قبال تک‌تک شهروندان است.

اینجانب به نمایندگی از همه ی پاسداران، رزمندگان و بسیجیان سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام فراجا، از تلاش شما غیورمردان و شیرزنان فرماندهی انتظامی استان لرستان که در خط مقدم مبارزه با ناهنجاری‌ها و پاسداری از ارزش‌های جامعه هستید، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین از خانواده‌های محترم و صبور شما که با همراهی و فداکاری خود، پشتوانه اصلی این خدمت مقدس هستند، قدردانی می‌نمایم.

امید است در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، در ادامه مسیر پرافتخار خدمت به مردم و نظام اسلامی موفق و مؤید باشید.