\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc, \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0631\u0627 \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644 \u0648 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0622\u0646 \u0647\u0627\u0631\u0627 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u062f.\n