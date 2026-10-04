به گزارش خبرگزای صدا و سیما، متخصصان مرکز آموزشی درمانی رازی بیرجند موفق شدند ضایعه عروقی مادرزادی مغز یک بیمار ۲۵ ساله مبتلا به تشنج‌های شدید و مقاوم به درمان را که در مجاورت قشر حرکتی مغز قرار داشت، با موفقیت و بدون ایجاد آسیب حرکتی بیشتر خارج کنند.

این جراحی پیچیده به دلیل قرار گرفتن ضایعه در یکی از حساس‌ترین نواحی مغز، با برنامه‌ریزی دقیق و ملاحظات ویژه انجام شد و گامی مهم در ارتقای توانمندی‌های درمان‌های فوق‌تخصصی مغز و اعصاب در شرق کشور به شمار می‌رود.