شبکه رادیویی صبا روز یکشنبه دوازدهم مهر، با پخش برنامه‌های «چنین گفت» و «عصر صبا»، به بازخوانی میراث حماسی شاهنامه و تبیین جایگاه امنیت در جامعه می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «چنین گفت» در قسمت تازه خود ساعت ۱۳:۴۵، به روایت بخش پایانی داستان رستم و سهراب اختصاص دارد.

این برنامه با بررسی تراژدی «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب»، اندوه و حسرت نهفته در این بخش از شاهنامه فردوسی و ریشه‌های فرهنگی این کنایه ادبی را برای شنوندگان واکاوی می‌کند.

همچنین در آستانه هفته نیروی انتظامی، برنامه «عصر صبا» ساعت ۱۷ با رویکردی تعاملی و با موضوع «زیر سایه امنیت»، تلاش‌های نیرو‌های انتظامی برای حفظ نظم و آرامش جامعه را به بحث می‌گذارد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و با اجرای آرمان غفاریان، ضمن دعوت از مخاطبان برای بیان تجربه‌های شخصی از حضور پلیس در موقعیت‌های مختلف، اهمیت امنیت در زندگی روزمره را با نگاهی اجتماعی و صمیمانه بررسی می‌کند.