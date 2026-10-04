به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته به پنج حادثه در نقاط مختلف استان امدادرسانی کردند.

محسن مؤمنی با بیان اینکه در مجموع این حوادث ۱۱ نفر حادثه‌دیده بودند که هفت نفر از آنها مصدوم شدند، افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، دو مورد جاده‌ای، دو مورد خدمات حضوری و یک مورد مربوط به حوادث صنعتی و کارگاهی بوده است.

وی گفت: چهار مصدوم این حادثه برای دریافت خدمات به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به مشارکت پایگاه‌های امدادی در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته گفت: پایگاه‌های وادی بادرود، مهیار شهرضا، قلعه‌آقا لنجان، کمشچه برخوار و نوغان بویین‌میاندشت در این عملیات‌ها حضور داشتند.

وی افزود: تیم‌های امدادی هلال‌احمر در محور‌های مواصلاتی و مناطق مختلف استان برای ارائه خدمات امدادی و پاسخگویی به حوادث در آماده‌باش قرار دارند.